Джокович побил рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по победам на турнирах «Большого шлема».

В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Джокович одолел Франсиско Серундоло из Аргентины со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Эта победа стала для Джоковича 370-й на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Новак Джокович сыграет против победителя пары Тейлор Фритц — Каспер Рууд.

Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции, он в текущем сезоне защищает свой титул. Сербский теннисист возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде. Также на его счету семь побед на Итоговом турнире ATP.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Мирра Андреева пошутила, что ей помогли болельщики пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос».