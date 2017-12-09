«У США — вспомогательная роль»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США не смогли бы одержать победу во Второй мировой войне без активного участия СССР. Этот тезис Пушков высказал в ответ на слова американского президента Дональда Трампа.

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По словам Пушкова, опубликованным в его микроблоге Twitter, при оценке исторческой роли США Трампу «надо бы помнить:

в Первую Мировую их [Соединенных Штатов] роль была вспомогательной, во Второй [Мировой войне] они не победили бы Гитлера без СССР».

Ранее другой сенатор также дал комментарий по поводу громких слов Трампа. Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич с присущей ему иронией отреагировал на похвальбу главы США, предложив тому вспомнить о наполеоновских войнах.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!», — написал Клинцевич в своем аккаунте Facebook.

Клинцевич также попытался понять, что послужило причиной такому заявлению – было ли это незнание исторических фактов или же намеренное их искажение, и чего было больше – невежества или хвастовства.

«Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона», — отметил Франц Клинцевич. США при этом участвовали в войне 1812 года против Великобритании, негласно поддерживая Французскую Империю.

Столь бурную реакцию в стенах Совета Федерации вызвала речь президента США Дональда Трампа, произнесенная в городе Пенсакола, штат Флорида, вечером пятницы — 8 декабря.

Трамп, выступая перед своими сторонниками, заявил, что американцы – «нация, выкопавшая Панамский канал, выигравшая две мировые войны и отправившая человека на Луну». Также американский лидер напомнил о «победе» США в Холодной войне – он заявил, что американцы «поставили коммунизм на колени».

В мае 2016 года видное американская газета The Washington Post писала о том, что один из главных для россиян праздников, День Победы, проходит для граждан США «практически незамеченным». В США День победы в Европе отмечается 8 мая, в день подписания Третьим Рейхом акта о капитуляции, а не 9 мая, как на пространстве экс-СССР.

Большинство американцев «не замечают годовщин разгрома нацистской Германии», сообщает WP, но «почти каждая русская семья имеет близких, так или иначе участвовавших во Второй мировой войне».

Также The Washington Post объясняло читателям, что США были защищены от прямого нападения Тихим и Атлантическим океанами, а Советская Россия подверглась прямому вторжению вермахта и германских сателлитов.

Именно Красная Армия сыграла ключевую роль в разгроме нацизма, сообщает WP.

Также, по утверждению газеты, российский президент Владимир Путин возродил советскую традицию военных парадов на Красной площади в 2008 году, используя День Победы, чтобы «сплотить граждан РФ вокруг флага».

При этом, пишет WP, несмотря на сотни единиц военной техники и общую помпезность, для многих россиян истинный смысл празднования Дня Победы является гораздо более личным.

Большая часть историков оценивают число погибших на войне советских граждан между 27 и 28 млн человек. Хотя на Западе Вторая мировая война воспринимается, как правило, как победа американского оружия, а действия РККА — как вспомогательный «Восточный фронт Второй Мировой», восприятие русских сосредоточено на собственных потерях, заявляет американское издание.

В качестве примера приводится акция «Бессмертный полк», когда потомки ветеранов шествуют по улицам российских городов с портретами своих родных, участвовавших в войне.

В середине ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением признать победу над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества.

«Полагаю, что можно было бы вести дело к признанию победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества и, соответственно, мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом Второй мировой войны», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда также предложила создать международный реестр памятников борцам с нацизмом для реализации этой задумки.