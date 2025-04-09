Суд вынес приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии за мошенничество, пишет РИА Новости.

«Назначить Якубовскому наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сказала судья.

Уголовное дело против Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года.

По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее прокуратура запросила Якубовскому 9,5 года колонии.