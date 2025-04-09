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Пьесу «Илон Маск и Циолковский» могут продать за $30 тысяч

Режиссер Данилов: деньги с продажи пьесы об Илоне Маске пойдут на ремонт театра
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Театр села | Village Theater of Russia/VK

Автор пьесы «Илон Маск и Циолковский», режиссер Глеб Данилов раскрыл в беседе с изданием «Подъем», что готов продать право первой постановки за $30 тыс. (примерно 2 млн 600 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

«У нас есть здание в селе, которое не отремонтировано, я, как автор, готов рассмотреть продажу уникальных прав на постановку пьесы, а на вырученные деньги мы отремонтируем нашу базу в селе», — поделился режиссер.

Данилов также похвастался, что реклама пьесы уже облетела весь мир — и на читке, которая пройдет 15 апреля, планирует присутствовать представитель британского канала Sky News.

В начале апреля стало известно, что в Калуге режиссер Данила Дробиков представит первую в России пьесу о двух ученых »Илон Маск и Циолковский». По словам автора пьесы Данилова, в центре сюжета пьесы — две личности из абсолютно разных времен, но связанные с космосом.

«Один — основоположник космонавтики, другой — основатель космической компании. Маск и Циолковский встречаются и понимают, что несмотря на то, что они достаточно разные люди, у них много общего», — делился он.

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