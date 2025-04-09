Появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в специальном репортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова, показала фотографию подростка, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане.

«Нападавший — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения.

Нападение на пост ДПС произошло вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане на улице Кадырова. Неизвестный ранил ножом полицейского. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия. В результате произошедшего полицейские перекрыли дороги в районе инцидента. Были организованы оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Позже Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики «отцов и братьев» организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС.

По словам главы республики, правоохранители установили личности организаторов нападения. По его словам, они являются уроженцами Чечни, проживающими на территории Турции, а всеми их действиями руководит гражданин Украины. Кадыров подчеркнул, что каждого причастного — «не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия» — власти Чечни призовут «к суровому ответу». Он добавил, что «особая ответственность» лежит на родственниках нападавших.

Ранее уфимцы с ножом напали на машину скорой помощи.