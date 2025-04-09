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В США педиатра обязали выплатить более $1,6 млрд за сексуальное насилие над пациентами

AP: педиатр из США должен выплатить $1,6 млрд пациентам за надругательства
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В США педиатра обязали выплатить более $1,6 млрд за сексуальное насилие над пациентами. На него начали жаловаться еще в конце 1980-х, об этом пишет Associated Press (AP).

Уточняется, что доктор вел прием в подвальном офисе своего дома на Лонг-Айленде.

«‎Однако Стюарту Копперману так и не было предъявлено никаких обвинений, и только когда он приближался к выходу на пенсию в 2000 году, в возрасте 65 лет, его лишили медицинской лицензии из-за жалоб», — сказано в материале.

Годы спустя около ста пострадавших добились материальной компенсации.

9 апреля сотрудники гражданской гвардии Испании задержали десять человек по делу о распространении детской порнографии. Операция проводилась в течение недели совместными действиями при координации Европола и в сотрудничестве с полицейскими силами 11 других европейских стран.

В целом за время рейдов полиция задержала 166 подозреваемых, изъяла более шести тысяч электронных устройств и почти 600 тысяч фото- и видеоматериалов. Как уточняется, задерживали жителей восьми провинций, включая Барселону, Малагу, Жирону и Лас-Пальмас.

Ранее в США женщину арестовали за издевательства над ребенком с помощью электрошокового ошейника.

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