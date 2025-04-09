В США заявили, что не хотят «оживлять» торговлю с Россией

Соединенные Штаты не пытаются нарастить объем торговли с Россией, заявил представитель Вашингтона на торговых переговорах Джеймисон Грир. Его цитирует ТАСС.

«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией. <...> Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией», — считает торгпред.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит причин беспокоиться по поводу возможного снятия Западом санкций с России. В то же время он заметил, что над их сохранением «нужно работать».

10 апреля в Стамбуле пройдет встреча РФ — США, на которой пойдет речь о работе дипломатических миссий. Другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии Дарчиев заявил, что Россия поставит перед США на переговорах в Стамбуле в практической плоскости вопрос относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между странами.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.