Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что не хотят «оживлять» торговлю с Россией

Торгпред США Грир: Вашингтон не пытается оживить торговые отношения с Москвой
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты не пытаются нарастить объем торговли с Россией, заявил представитель Вашингтона на торговых переговорах Джеймисон Грир. Его цитирует ТАСС.

«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией. <...> Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией», — считает торгпред.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит причин беспокоиться по поводу возможного снятия Западом санкций с России. В то же время он заметил, что над их сохранением «нужно работать».

10 апреля в Стамбуле пройдет встреча РФСША, на которой пойдет речь о работе дипломатических миссий. Другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии Дарчиев заявил, что Россия поставит перед США на переговорах в Стамбуле в практической плоскости вопрос относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между странами.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами