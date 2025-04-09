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Amazon отменил заказы на товары из Китая

Bloomberg: Amazon отменил заказы на товары нескольких поставщиков из Китая
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Американский маркетплейс Amazon отменил заказы на большое количество категорий товаров из Китая и других азиатских стран. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Среди запрещенных товаров оказались шезлонги, скутеры и кондиционеры. Из-за сроков отмены заказов журналисты предположили, что их причиной стали введенные США пошлины на импортные товары. Представители Amazon отказались комментировать отмену заказов.

В отчете за 2024 год компания указывала торговые споры в качестве фактора риска, указывая важность китайских поставщиков для маркетплейса. За первый квартал 2024 года котировки акций компании упали на 21,7%, однако 9 апреля стоимость акций Amazon выросла на 0,7%.

До этого Трамп призвал игроков скупать акции на фоне падения их котировок из-за пошлин.

Ранее Amazon в последний момент подала заявку на покупку TikTok в США.

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