Стало известно, кто оплатил место на кладбище для Паши Техника

Mash: место на кладбище для Паши Техника за 2 млн оплатил Лука Сафронов

Место на кладбище для рэпера Паши Техника оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, место на кладбище обошлось примерно в 2 млн рублей. Все расходы взял на себя Лука, который был близким другом музыканта и находился рядом с ним в последние дни его жизни.

Церемония прощания с Техником состоится 11 апреля в Москве. Отпевание пройдет в храме Петра и Павла, там же крестили рэпера. Похоронят его на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся его родственники.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь артиста, однако не смогли его спасти.

Согласно заключению тайских врачей, причиной смерти рэпера стал септический шок. К летальному исходу привела острая дыхательная недостаточность и ряд других проблем со здоровьем. Тело исполнителя уже отправили в РФ.

Ранее стало известно, что Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти.