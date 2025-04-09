Три разных вида рака обнаружили у одной пациентки в Бурятии

В Бурятии врачи выявили три злокачественных образования у 70-летней женщины

Онкологи в Бурятии обнаружили у пациентки сразу три вида рака: меланому, рак желудка и кишечника. Об этом сообщил в своих соцсетях Бурятский онкологический диспансер.

70-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на пятно, которое росло и меняло цвет. После обследования врачи обнаружили у нее три онкологических заболевания: меланому кожи, рак желудка и рак кишечника третьей стадии.

Изначально сделанный соскоб подтвердил меланому кожи. Однако в ходе полного обследования были обнаружены еще два новообразования – рак желудка и рак кишечника. При этом, как отмечают медики, это не метастазы, а два отдельных вида рака.

Выяснилось, что у женщины долгое время были проблемы со стулом, но она не придавала этому значения, списывая симптомы на возраст.

Сначала врачи удалили меланому на щеке, затем 30 см кишечника с опухолью. Впереди у пациентки предоперационная химиотерапия и операция по удалению рака желудка.

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