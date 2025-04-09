В Петербурге подросток выстрелил в девушку из пистолета в трамвае

В Петербурге подросток открыл огонь из пистолета по девушке в трамвае

В Санкт-Петербурге в девушку выстрелили из светошумового пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Стрельба в трамвае у «Озерков» — предварительно, подросток, будучи в компании сверстников, открыл огонь из светошумового пистолета и попал в 17-летнюю девочку (она госпитализирована с проникающим ранением глаза)», — говорится в публикации.

Стрелявший подросток заявил, что все произошло по случайности и он не специально нажал на курок. Его доставили в отдел полиции.

До этого в Карачаево-Черкесии участники свадебного кортежа начали таранить автомобили друг друга.

«Все началось, как обычно: водитель Toyota Camry решил отметить свадьбу пальбой в воздух. Но видимо, это был сигнал к началу всеобщего безумия, потому что дальше кортеж превратился в филиал «Форсажа» на сельской дороге», — сообщает Telegram-канал 112.

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