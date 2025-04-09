Сийярто посоветовал не стрелять себе в ногу, говоря об ответных пошлинах ЕС

Сийярто: Венгрия проголосовала против тарифов ЕС на товары из США

Венгрия оказалась единственной страной в Евросоюзе, которая проголосовала против введения ответных импортных тарифов в отношении американских товаров. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя первый пакет таможенных пошлин на продукцию, поставляемую из США, передает РИА Новости.

«Венгрия проголосовала против предложения Еврокомиссии о введении Европейским союзом ответных пошлин в отношении США. Мы были единственной страной Евросоюза, проголосовавшей против», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии пояснил, что Будапешт голосовал против инициативы Еврокомиссии, поскольку ответное повышение таможенных пошлин приведет к росту цен на товары из США, что вызовет в Венгрии увеличение стоимости американских товаров сразу на €45 млн. Сийярто подчеркнул, что в результате пострадают венгерские граждане, которые будут платить за этот товар.

В правительстве Венгрии утверждают, что Евросоюзу следует стремиться к урегулированию торгового спора с США путем переговоров, а не пытаться решить проблему с помощью ответных мер, которые в итоге приведут к обострению ситуации.

«Если вам прострелили одну ногу, то не стоит стрелять себе в другую», — заключил Сийярто.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

7 апреля газета New York Post со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предложил США заключить сделку «ноль за ноль». Брюссель выразил готовность отменить пошлины на американские промышленные товары, что могло бы привести к снижению цен на экспортируемую Вашингтоном продукцию, в том числе на автомобили и фармацевтические препараты.

9 апреля страны Евросоюза утвердили торговые пошлины против Соединенных Штатов, которые блок введет 15 апреля.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.