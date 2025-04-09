В Греции из-за всеобщей забастовки парализовало весь транспорт

CNN Greece: из-за забастовки в Греции не работает метро и отменены авиарейсы

В Греции из-за всеобщей забастовки отменили все авиарейсы, и наблюдается полная остановка работы всей транспортной системы, в том числе метро. Об этом сообщается на сайте издания CNN Greece.

По всей территории страны не работает городской транспорт, также остановлено паромное сообщение, а аэропорты временно прекратили отправку и прием рейсов.

Кроме того, свою деятельность приостановили государственные и частные предприятия.

Уточняется, что забастовка проходит в Греции по призыву двух профсоюзных организаций. Среди основных требований бастующих повышение зарплаты, заключение коллективных трудовых договоров и принятие правительством мер по борьбе с высокими ценами и жилищным кризисом.

В конце февраля и начале марта серия забастовок, организованных профсоюзом Ver.di, прошла в аэропортах Германии. Как писало агентство DPA, профсоюз требовал повысить зарплаты сотрудникам аэропортов на 8%, а также предоставить работникам три дополнительных выходных дня.

Ранее в США вышли на митинг сотни работников ради возвращения съемок в Лос-Анджелес.