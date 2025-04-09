Женщина проехала 400 км, чтобы кинуть дохлую мышь в почтовый ящик бывшему партнеру

Жительница Англии проехала 400 км, чтобы кинуть дохлую мышь в почтовый ящик бывшему партнеру, пишет Metro.

После расставания в сентябре 2023 года Элеонора Хепберн не смогла смириться с окончанием отношений. Каждые выходные она преодолевала четырехчасовой путь из Портсмута в Уоррингтон, где под покровом ночи стучала в дверь, оскорбляла жертву и пыталась проникнуть в квартиру. Особую жестокость приобрели ее действия с почтовым ящиком — туда она подбрасывала замороженных мышей, которых специально покупала в зоомагазине.

На суде Хепберн, присутствовавшая по видеосвязи, зачитала письмо с извинениями. Она признала свою вину и выразила сожаление о совершенных действиях. Адвокат подсудимой настаивал на том, что его клиентка проявила эмоциональную незрелость, не сумев справиться с первым в жизни серьезным расставанием.

Суд признал женщину виновной в преследовании и приговорил Хепберн к 22 месяцам тюремного заключения.

«Вы должны усвоить важный урок — никто не обязан любить вас против своей воли. Когда отношения заканчиваются, нужно уметь отпускать», — прокомментировал свое решение судья Дэвид Свиннертон.

Ранее женщина пыталась отомстить экс-бойфренду и случайно сожгла свой дом.