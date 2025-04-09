Каллас заявила, что для Украины не будет «упрощенного пути» в Евросоюз

Каллас сообщила, что Украина не войдет в состав ЕС по упрощенному пути

Для Украины не будет упрощенного пути в Евросоюз. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Никаких упрощенных путей для вступления в ЕС не существует», — отметила она.

При этом Каллас подчеркнула, что Украина «демонстрирует приверженность европейскому пути даже в условиях боевых действий». В настоящее время ЕС изучает законодательство Украины «на предмет соответствия нормам Евросоюза», добавила она.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом политического объединения в ближайшие пять лет. По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в республике лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

Ранее в Венгрии назвали вступление Украины в ЕС нереальным.