Дороги Подмосковья улучшат установкой двух тысяч катафотов

На дорогах Подмосковья установят около двух тысяч катафотов в 2025 году

Власти Подмосковья пообещали в 2025 году установить порядка 1,9 тыс. катафотов на дорогах. Об этом сообщил региональный минтранс.

«Катафотами оборудуют 27 участков дорог региональных дорог в 16 округах Подмосковья...Наибольший объем работ запланирован в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Мытищах — здесь в общей сложности смонтируют порядка 750 катафотов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Светоотражающие элементы установят с целью ориентирования водителей на дороге. В первую очередь речь идет об опасных участках и поворотах.

До этого в Московской области на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей.

На опубликованных в Сети кадрах был виден серебристый кроссовер Opel Mokko, который застрял между отбойником трассы и грузовиком. В тот же грузовик справа врезался легковой автомобиль черного цвета, у него разбита передняя часть. Правее виден стоящий бензовоз.

Ранее туалетная кабина на колесах покаталась по дорогам Подмосковья и попала на видео.