Пропустивший рекордную шайбу от Овечкина вратарь раскрыл детали момента

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о пропущенной шайбе от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая стала рекордной. Об этом он заявил на YouTube-канале FONBET.

«Обычно Саша бросает в левый угол, в противоход, под ловушкой. И плюс передо мной было три игрока, и это видимость очень сильно перекрывает. Я не видел шайбу. Я видел только, когда она из сетки вылетела и он в прыжке нырнул по синей линии», — сказал Сорокин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее 19-летний талант из России восхитился Александром Овечкиным.