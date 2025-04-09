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Российские ветеринары спасли бездомного кота с гигантской опухолью на носу

В Магнитогорске спасли бездомного кота с гигантской опухолью на носу
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Ветеринарный Центр на Сталеваров, г.Магнитогорск/VK

В Магнитогорске ветеринары спасли бездомного кота, у которого на носу образовалась гигантская опухоль. Информация об этом появилась на странице Ветеринарного центра на Сталеваров.

Бездомного кота Кешу с опухолью на носу привезли в ветеринарный центр из поселка Межозерного. Специалисты провели животному операцию по удалению новообразования под общим наркозом. Материал отправили на гистологию, по результатам которой будет при необходимости назначено лечение.

Со дня операции Кеша проживал в стационаре ветеринарного центра. Отмечается, что он «разговорчивый» и «чудесный» кот. На данный момент ему сняли швы и подыскивают новый дом.

До этого российские ветеринары спасли котенка, который попробовал на вкус кухонную терку. После проведения рентгена выяснилось, что у питомца в области желудка находятся 20 кусков проглоченной резинки.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму.

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