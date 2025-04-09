На Бали россиянка получила травму головы, пытаясь сделать селфи

На Бали гражданка РФ упала на кораллы и серьезно травмировалась, делая селфи

Туристка из России пострадала во время попытки сделать селфи. Об этом сообщает The Bali Sun.

Инцидент произошел на пляже Биас Тугел. По данным издания, 27-летняя путешественница забралась на камень, чтобы сделать фото, но в момент съемки большая волна ударила ее. В результате женщина упала в воду, на дно с кораллами.

У отдыхающей диагностировали рваную рану на верхней правой стороне головы и травму на бедре. Туристка не потеряла сознание. Сначала женщину отправили в клинику Penta Medica Manggis, затем – в больницу в округе Гианьяр.

Как сообщает издание, заживление ран может занять длительное время.

«В отличие от ссадин, порезов и ран, полученных на суше, порезы, вызванные кораллами, могут заживать долго и могут вызывать неприятные побочные эффекты», – сообщается в публикации.

Отмечается, что в случае с кораллами появляется нагноение, поэтому решающее значение имеет правильная обработка ран.

Ранее в Таиланде обезьяна похитила телефон у туристки и сняла себя на видео.