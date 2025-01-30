30 января в повторный прокат выходит культовая советская мелодрама «Москва слезам не верит», отреставрированная мастерами киноконцерна «Мосфильм». Возвращение на большие экраны приурочено к 45-летнему юбилею картины и состоится в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция».
По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие кадры со съемочной площадки ленты и рассказывают, как она создавалась.
«Москва слезам не верит». Как снимался великий фильм, получивший «Оскара»
30 января в повторный прокат выходит культовая советская мелодрама «Москва слезам не верит», отреставрированная мастерами киноконцерна «Мосфильм». Возвращение на большие экраны приурочено к 45-летнему юбилею картины и состоится в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция».