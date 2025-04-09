Кадыров сообщил о предотвращении попытки ВСУ разминировать границу с РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разминировать границу с РФ в направлении Демидовки в Белгородской области.

«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населенного пункта Демидовка обнаружили... военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — написал он.

По его словам, в результате действий российского беспилотного расчета противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена.

Накануне военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины используют на Белгородском направлении новую тактику. По его словам, ВСУ при попытке прорыва в первую очередь подгоняют инженерную технику к границе и оборонительным сооружениям, затем используют средства радиоэлектронной борьбы. После этого в бой отправляется моторизированная пехота, которая передвигается на квадроциклах и джихад-мобилях.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.