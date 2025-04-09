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Российские ученые назвали неожиданную причину преждевременного старения

ПНИПУ: неудобная обувь может вызвать ускоренное старение кожи
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Shutterstock/Toa55

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, что неподходящая обувь может вызывать серьезные проблемы со здоровьем: от головных болей до преждевременного старения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Исследователи отметили, что неудобные туфли или ботинки приводят к различным нарушениям осанки — сутулости, сколиозу или кифозу, которые ухудшают работу сердца, пищеварительной и нервной систем.

Эффект обусловлен деформацией пальцев, из-за чего страдает биомеханика ходьбы и возникает искривление позвоночника. Кроме того, балетки и кроссовки с тонкой подошвой плохо амортизируют, увеличивая нагрузку на суставы и провоцируя появление артрита.

Искривление позвоночника ухудшает кровообращение, повышает риск гипертонии, вызывает изжогу и запоры. Кроме того, сутулость ускоряет старение кожи из-за нарушения кровотока в области шеи, приводя к появлению морщин, брылей и второго подбородка.

Ученые ПНИПУ советуют выбирать обувь с запасом по длине около 1 сантиметра, упругой многослойной подошвой и жестким задником, фиксирующим голеностоп.

Ранее травматолог рассказал, как подобрать обувь для бега.

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