Суд частично удовлетворил иски потерпевших по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса»

Пресненский суд Москвы взыскал с бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и двух других фигурантов свыше $53 млн по искам потерпевших по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приговора.

Так, по одному иску решено взыскать 11 млн 123 тыс. долларов, по второму — 42 млн 53 тыс. долларов. Часть исков будет рассмотрена в гражданском судопроизводстве.

9 апреля Пресненский суд Москвы приговорил Якубовского к восьми годам колонии за мошенничество.

Уголовное дело против Якубовского, его бывшего партнера Павла Масловского и экс-генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

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