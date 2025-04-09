Россия перестала быть главным рынком сбыта китайских авто

В январе — феврале 2025 года поставки китайских машин в Россию упали почти на 50% в сравнении с прошлым годом и составили 57,5 тыс. автомобилей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM).

По итогам начала года, Россию опередили две страны — Мексика (86 тыс. авто) и ОАЭ (71 тыс. авто).

В топ также вошли Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Турция и Филиппины. Десятку замкнула Бразилия.

Bloomberg напоминает, что КНР начала активно наращивать экспорт своих машин в Россию после ухода западных компаний с отечественного рынка.

До этого стало известно, что в феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей.

В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan.

Ранее стало известно, почему в РФ автомобили стоят вдвое дороже, чем в Китае.