В Киргизии пресекли попытку государственного переворота

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку государственного переворота в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ГКНБ выявил и пресек факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

«Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», — сказано в сообщении.

Подробности случившегося в комитете не уточнили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее рассказал, что агентство США по международному развитию (USAID) вмешивалось в политические процессы Грузии и планировало революционные сценарии. До этого о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.

Ранее ФСБ задержало россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ.