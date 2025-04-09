Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕК пообещала Украине €9 млрд на восстановление

Брюссель пообещал Киеву €9 млрд на восстановление до конца 2025 года
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) пообещала предоставить Украине порядка €9 млрд на восстановление и модернизацию страны до конца 2025 года. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, сообщает пресс-служба ЕК.

«Мы готовы предоставить еще 9 млрд евро до конца этого года, по мере того как Украина проводит ключевые реформы», — сказала Кос.

На полях Совета ассоциации между Украиной и ЕС было подписано пять соглашений, которые включают в себя три финансовых контракта на сумму €300 млн между Европейским инвестиционным банком и Украиной. В ЕК отметили, что финансирование позволит местным субъектам быстро восстановить системы водоснабжения и энергоэффективные объекты.

Кроме того, Евросоюз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. В объединении подчеркнули, что получение указанной суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле прошлого года.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами