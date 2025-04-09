ЕК пообещала Украине €9 млрд на восстановление

Брюссель пообещал Киеву €9 млрд на восстановление до конца 2025 года

Еврокомиссия (ЕК) пообещала предоставить Украине порядка €9 млрд на восстановление и модернизацию страны до конца 2025 года. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, сообщает пресс-служба ЕК.

«Мы готовы предоставить еще 9 млрд евро до конца этого года, по мере того как Украина проводит ключевые реформы», — сказала Кос.

На полях Совета ассоциации между Украиной и ЕС было подписано пять соглашений, которые включают в себя три финансовых контракта на сумму €300 млн между Европейским инвестиционным банком и Украиной. В ЕК отметили, что финансирование позволит местным субъектам быстро восстановить системы водоснабжения и энергоэффективные объекты.

Кроме того, Евросоюз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. В объединении подчеркнули, что получение указанной суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле прошлого года.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.