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Вратарь твоей мечты: 95 лет со дня рождения Льва Яшина

Знаменитый советский вратарь Лев Яшин родился 95 лет назад

Лев Иванович Яшин, родившийся 22 октября 1929 года в Москве, был выдающимся советским футбольным вратарем, известным по прозвищам Паук и Черная пантера.

Он начал свою карьеру в 1945 году в московском «Динамо» где играл до 1970 года, став символом клуба. Яшин выделялся не только реакцией и техничной игрой ногами, но и умением читать игру, что позволяло ему предотвращать голы в самых сложных ситуациях. Лев Яшин стал одним из первых вратарей, которые начали активно участвовать в игре команды, выходя за пределы своей штрафной площади.

В составе сборной СССР Яшин сыграл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966) и на чемпионате Европы в 1960 году, где стал чемпионом континента. Он был первым и единственным вратарем, который получил «Золотой мяч» в 1963 году, что стало наиболее значимым достижением в его карьере. После завершения игровой карьеры Яшин работал тренером и занимал различные посты в спортивных организациях.

Последнюю награду — медаль Героя социалистического труда Лев Яшин получил незадолго до своей смерти, в 1990 году. На тот момент легендарный вратарь уже 19 лет как завершил карьеру футболиста и испытывал серьезные проблемы со здоровьем: ему ампутировали ногу из-за начавшейся гангрены, после инсульта у него хуже работала одна сторона тела и был обнаружен рак легких: Яшин курил всю игровую карьеру и не отказался от вредной привычки после того, как ушел из спорта.

Лев Яшин скончался 20 марта 1990 года, великого вратаря похоронили на Ваганьковском кладбище.

Моменты из жизни знаменитого футболиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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