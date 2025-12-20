Россиян предупредили об опасности импортных овощей и фруктов зимой

Импортные фрукты и овощи доступны в российских магазинах круглый год. Основной поток идет из стран СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии. Плоды всегда обрабатывают химическими веществами для защиты от вредителей и увеличения сроков хранения. Это помогает сохранить товарный вид продуктов, замедлить процессы гниения и предотвратить потерю влаги, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Бояться их не стоит. Продукты, которые продаются в России, должны пройти подтверждение соответствия и иметь декларацию соответствия. Без этого документа официальные магазины не купят такой товар. Если есть декларация, значит, продукт безопасен. Поэтому надо просто покупать продукты у проверенных поставщиков», — объяснила она.

Эксперт также рассказала, чем обрабатывают фрукты и овощи в несезон.

«Для сохранения товарного вида и предотвращения порчи плоды покрывают тонким слоем воска или парафина. Эти вещества создают защитную пленку, препятствующую испарению влаги и размножению микроорганизмов. Однако не все покрытия безопасны: некоторые производители используют синтетические воски с добавлением фунгицидов, которые могут вызывать аллергические реакции при попадании в организм. Чтобы минимизировать риски, овощи и фрукты с глянцевой поверхностью перед употреблением нужно тщательно мыть щеткой под горячей водой или очищать от кожуры», — посоветовала эксперт.

В промышленных масштабах фрукты и овощи часто выращивают с интенсивным применением пестицидов и удобрений. Регулярное употребление таких продуктов может привести к накоплению вредных веществ в организме, что повышает риск отравлений, дисбактериоза и даже хронических заболеваний. Особенно опасны нитраты в ранних тепличных овощах — они преобразуются в нитриты, способные нарушать кислородный обмен в крови, предупредила Фоменко.

Некоторые импортные культуры (кукуруза, соя, папайя) могут быть генномодифицированными. Хотя официально их влияние на здоровье считается нейтральным, долгосрочные последствия до конца не изучены, что вызывает дискуссии среди специалистов, сказала эксперт.

«Покупайте сезонные фрукты и овощи, выращенные в местных хозяйствах. Обращайте внимание на сертификаты органической продукции. Перед употреблением мойте плоды в теплой воде с содой или специальными средствами. Корнеплоды (картофель, морковь, свекла) лучше замачивать на 15–20 минут. В целом, умеренное потребление импортных овощей и фруктов при правильной обработке не нанесет вреда здоровью, но в зимний период лучше отдавать предпочтение замороженным или местным плодам, в том числе выращенным самостоятельно», — резюмировала она.

