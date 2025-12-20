Еще в одном российском регионе объявили беспилотную опасность

В Ульяновской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

»[В] Ульяновской области объявлен режим «беспилотная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

До этого опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Мордовии.

В Липецкой области также действовал режим воздушной опасности.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городе региона.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России.