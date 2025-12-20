На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова отреагировала на публикацию материалов по делу Эпштейна

Захарова: Минюст США предложил встать в очередь к материалам по делу Эпштейна
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Минюст США «предложил» ей встать в очередь, чтобы ознакомиться с материалами по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале скриншот с сайта американского ведомства.

По словам Захаровой, она выросла в «очередях 80-х», которые выстраивались за продуктами питания и предметами первой необходимости.

«Ну то есть про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна». А там, как я поняла, все западные «учителя жизни», которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о «демократии и правах человека» в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху», — написала она.

Захарова пошутила, что за ней в этой очереди находится «активная блондинка в Белом доме», которая «точно достоит до конца». Вероятно, речь идет о пресс-секретаре Кэролайн Левитт.

До этого Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Минюст США показал фото экс-президента США в джакузи в рамках дела Эпштейна.

