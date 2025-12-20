На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Вильфанд: на выходных в Москве ожидается мрачная, но теплая погода
Сергей Пятаков/РИА Новости

Стабильная, но пасмурная погода с температурой воздуха на шесть-семь градусов выше климатической нормы сохранится в Москве на выходных. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем 20-21 декабря ожидается от 0°C до +2°C, ночью температура воздуха составит от 0°C до -2°C градусов. Существенных осадков не прогнозируется, возможен лишь местами небольшой дождь.

Вильфанд уточнил, что суммарное количество осадков может достигать порядка одного миллиметра в сутки, чего достаточно для образования гололедицы. В связи с этим жителям и гостям столицы следует проявлять осторожность, предупредил он.

Синоптик отметил, что у поверхности Земли будет наблюдаться повышенное атмосферное давление, тогда как на среднем уровне тропосферы давление останется пониженным, что приведет к устойчивой облачности.

«Такая мрачноватая погода, без прояснений, солнца совсем нет», — сказал синоптик.

Он добавил, что подобный температурный фон больше характерен для первой декады ноября.

18 декабря главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала, что в Москве в новогоднюю ночь прогнозируются небольшой снег и похолодание. По ее словам, будет идти небольшой снежок, сохранится морозная погода в дневные часы и в новогоднюю ночь. Преобладающая температура будет в пределах -5…-10 °C, в Москве это будет -5…-7 °C.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении морозов.

