Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области

В Самарской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает российское МЧС через свое приложение.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

До этого угрозу атаки беспилотников объявили в Ульяновской области, в Мордовии, а также в Липецкой области.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее беспилотники атаковали предприятия в Самарской области.