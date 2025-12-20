На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа нет в телефонной книге Эпштейна, но есть «капитан Америка»

Минюст США: среди контактов Эпштейна нет Трампа, но есть Киссинджер и Крис Эванс
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела финансиста Джеффри Эпштейна, однако там есть контакты, записанные как «Ивана Трамп» и »Иванка Трамп», а также «доктор Генри Киссинджер» и »Крис Эванс». Часть материалов дела доступна на сайте Минюста США.

Один из файлов хранится под названием «книга контактов», в нем лежат фотокопии листов с именами и фамилиями в алфавитном порядке, однако часть информации скрыта за черными прямоугольниками.

Так, телефонной книге скандального финансиста присутствуют «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка» — бывшая жена и дочь президента США, соответственно. При этом самого американского лидера в списке нет.

Далее в списке встречаются имена актеров Криса Такера и Криса Эванса, который сыграл роль капитана Америка в супергеройской кинофраншизе. Кроме того, среди контактов несколько раз встречается фамилия Кеннеди, а также есть «доктор Генри Киссинджер», так звали бывшего госсекретаря США.

Американский Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна, среди которых насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Минюст США сообщил о более 250 массажистах из дела Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами