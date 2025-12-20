Трампа нет в телефонной книге Эпштейна, но есть «капитан Америка»

Минюст США: среди контактов Эпштейна нет Трампа, но есть Киссинджер и Крис Эванс

Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела финансиста Джеффри Эпштейна, однако там есть контакты, записанные как «Ивана Трамп» и »Иванка Трамп», а также «доктор Генри Киссинджер» и »Крис Эванс». Часть материалов дела доступна на сайте Минюста США.

Один из файлов хранится под названием «книга контактов», в нем лежат фотокопии листов с именами и фамилиями в алфавитном порядке, однако часть информации скрыта за черными прямоугольниками.

Так, телефонной книге скандального финансиста присутствуют «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка» — бывшая жена и дочь президента США, соответственно. При этом самого американского лидера в списке нет.

Далее в списке встречаются имена актеров Криса Такера и Криса Эванса, который сыграл роль капитана Америка в супергеройской кинофраншизе. Кроме того, среди контактов несколько раз встречается фамилия Кеннеди, а также есть «доктор Генри Киссинджер», так звали бывшего госсекретаря США.

Американский Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна, среди которых насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Минюст США сообщил о более 250 массажистах из дела Эпштейна.