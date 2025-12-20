На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минюст США опубликовал первые файлы по делу Эпштейна

Минюст США опубликовал часть материалов дела Джеффри Эпштейна
close

Министерство юстиции США опубликовало часть материалов дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CBS News.

«Ввиду установленного конгрессом срока были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения. Тем не менее, из-за большого объема информации, данный веб-сайт может содержать информацию, которая непреднамеренно включает в себя непубличную личную информацию или другой конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера», — отмечается в сопроводительной заметке к материалам.

Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

До этого заместитель генерального прокурора Тодд Бланш сообщил, что минюст США планирует опубликовать 19 декабря только первую часть документов. Оставшиеся файлы будут обнародованы «в течение следующих нескольких недель».

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».

