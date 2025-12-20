На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о наступлении российской армии в Запорожье

Марочко: российская армия успешно наступает в районе Гуляйполя
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российская армия успешно наступает в районе Гуляйполя в Запорожье.

По его словам, российские военные таким образом готовят плацдарм для дальнейшего наступления.

«Наши военнослужащие сейчас действуют у Гуляйполя на участке фронта шириной более 30 км — это как раз и говорит о том, что практически весь этот участок является для нас результативным. <...> Если мы говорим о последних таких значимых результатах наших военнослужащих, то это овладение новыми территориями <…> — юго-восточнее Гуляйполя создан новый плацдарм, наши бойцы переправились через реку Гайчур», — поделился Марочко.

Он добавил, что Гуляйполе в скором времени может полностью перейти под контроль ВС РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что более половины территории города Гуляйполе в Запорожской области уже находятся под контролем российских войск.

Он пояснил, что город на две части делит река, а основная часть населенного пункта находится на правом берегу реки, где находится российская армия.

Ранее Путин заявил, что стратегическая инициатива на СВО полностью перешла в руки армии РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
