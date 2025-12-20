На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался по поводу Украины во время прямой линии

The Guardian: Путин занял жесткую позицию по Украине во время прямой линии
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин занял жесткую позицию по Украине во время прямой линии. Об этом пишет The Guardian.

«Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине», — говорится в публикации.

Российский президент вновь подчеркнул решимость продолжать боевые действия, «пока не будут выполнены все условия Москвы».

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ призвали Украину и ЕС двигаться к урегулированию, а не тормозить переговоры.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами