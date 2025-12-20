Путин высказался по поводу Украины во время прямой линии

Президент России Владимир Путин занял жесткую позицию по Украине во время прямой линии. Об этом пишет The Guardian.
«Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине», — говорится в публикации.
Российский президент вновь подчеркнул решимость продолжать боевые действия, «пока не будут выполнены все условия Москвы».
19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.
Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
Ранее в МИД РФ призвали Украину и ЕС двигаться к урегулированию, а не тормозить переговоры.