Минюст США сообщил о более 250 массажистах из дела Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало список «массажисток» в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна, при этом ни одна фамилия не раскрыта. Материалы дела опубликованы на сайте ведомства.

Документ представляет собой несколько страниц с пронумерованными строками, полностью закрытыми черными прямоугольниками. Всего в списке насчитывается 254 позиции. На полях указано, что информация была отредактирована «для защиты данных о возможных жертвах».

До этого Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем».