В США усомились в официальной версии Украины по крушению F-16

Потеря Украиной переданного ей западного истребителя F-16, вероятно, не связана с огнем ВСУ по своему же самолету. Такую версию выдвинула американская газета New York Times.

Издание ссылается на двух неназванных высокопоставленных военных США.

До этого стало известно, что летчик Алексей Месь, который управлял одним из переданных Украине американских самолетов-истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Wingmen for Ukraine в соцсети X.

В посте говорится, что Месь был сторонником расширения военных возможностей Украины. Он вместе со своим коллегой Андреем Пильщиковым в 2022 году поехал в США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Киева.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

Ранее Зеленский уволил командующего ВВС Украины после крушения F-16.