«Яндекс Маркет» поменял стратегию работы с карточками товаров, отказавшись от общих карточек и передав полное управление контентом о товаре продавцам. Об этом сообщили в пресс-службе электронной торговой площадки.

Этому решению предшествовал проведенный аналитиками «Яндекс Маркета» опрос более тысячи предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

Согласно данным опроса, 71% предпринимателей на маркетплейсах признают влияние качественного контента о товаре на продажи. Почти половина онлайн-селлеров (43%) считают, что подобные материалы увеличивают продажи любого товара. Четверть (28%) респондентов уверены, что фотографии, описание и карточки играют решающую роль только в условиях высокой конкуренции.

Выяснилось также, что самостоятельно всю работу над контентом выполняют 40% продавцов. Делегируют эту задачи специалистам (дизайнерам, фотографам, менеджерам маркетплейсов) 60% продавцов.

Руководитель подразделения контента «Яндекс Маркет» Антон Артемов отметил, что, по данным компании, продавец в среднем тратит на создание контента для карточки от 5100 до 6900 рублей.

По его мнению, заведение нового товара на сервис и управление контентом о нем должно быть максимально простым и дешевым для продавца.

«Для этого мы даем инструменты для переиспользования уже созданного контента: его загрузка, автообновление и перенос в несколько кликов или файлом по шаблону другой площадки, а также работа с модулями для 1С и Битрикс», — сказал Артемов.

Также он напомнил, что на «Маркете» можно бесплатно создавать описания и изображения товаров с помощью YandexGPT и YandexArt.

В компании сообщили, что «Маркет» изменил подход к управлению контентом, чтобы удовлетворить запросы продавцов.

Теперь у всех продавцов, торгующих на площадке, появились собственные карточки товаров — маркетплейс перестал объединять контент от разных поставщиков на одной общей карточке.

Продавцы будут по своему усмотрению определять категорию товара, менять описание и название, заполнять характеристики, добавлять или удалять фотографии и многое другое.

Благодаря обновлению партнеры смогут растить продажи только собственных товаров, заявили в компании.