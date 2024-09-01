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В деле о бракованных бронежилетах нашли новые эпизоды

В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ могут появиться новые эпизоды

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SashaMagic/Shutterstock/FOTODOM

Новые эпизоды могут появиться в деле о поставках бракованных бронежилетов для нужд российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По делу проходят руководители группы компаний «Пикет».

В одном из решений Басманного суда Москвы указано на основания полагать, что Есипов, Антонова и Кальченко, находясь на свободе, могут оказать давление на членов преступной группы и уничтожить следы преступления. Суд напомнил, что не все свидетели еще допрошены, а также не изъяты все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

«Не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», — отметили в документе.

Накануне стало известно, что четыре человека задержаны по делу о взятках при заключении контрактов с Минобороны.

30 августа Пресненский суд Москвы отправил в следственный изолятор двух топ-менеджеров компании по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.

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