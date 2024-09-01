Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале имена шести заложников ХАМАС, чьи тела нашли в районе Рафаха в секторе Газа.

Речь идет о заложниках, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. По данным ведомства, среди них значится россиянин Александр Лобанов.

Во вторник, 27 августа, израильская армия заявила о том, что в ходе специальной операции в секторе Газа был освобожден заложник, похищенный палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В тот же день телеканал Al Hadath сообщил, что другой заложник, удерживаемый ХАМАС, сумел сбежать. По данным источников телеканала, этот заложник успешно покинул сектор Газа и достиг поста израильской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.