Подвиг комбата. Как российские бойцы обороняли женскую колонию в Курской области Коц: комбат Отмель героически погиб, спасая своих бойцов в Курской области

Военкор Александр Коц сообщил, что в боях в Курской области героически погиб командир батальона 9-го мотострелкового полка с позывным Отмель. Военнослужащий вместе со своими подчиненными оказался в окружении в Малой Локне, на протяжении нескольких дней они оборонялись, заняв позиции в женской колонии. 20 августа Отмель лично возглавил группу по зачистке, чтобы не дать украинским военным закрепиться в ИК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о подвиге командира батальона с позывным Отмель, который героически погиб в боях за курское приграничье. По словам журналиста, именно комбат руководил оборонной женской исправительной колонией в Малой Локне.

Коц отметил, что на момент подготовки первого материала об обороне комплекса женской исправительной колонии №11, которую уже назвают «курской Брестской крепостью», Отмель числился пропавшим без вести. Однако позже вышедшие из окружения военные подтвердили, что он погиб.

Отмель возглавлял батальон 9-го мотострелкового полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса, который входит в группировку войск «Север». 6 августа, когда ВСУ напали на Курскую область, подразделение комбата находилось там на отдыхе, но было поднято по тревоге и отправлено на границу. По словам замкомандира батальона с позывным Кадет, перед ними поставили задачу создать линию боевого соприкосновения и не допустить дальнейшего прорыва украинской армии на территорию России.

Подразделения полка закрепились в населенных пунктах вокруг Малой Локни, часть — в самой деревне. Подходящую технику ВСУ уничтожали, и украинцам не удалось с наскока пробить оборону.

«В Новоивановке отрезали часть нашего батальона. Я настраивал с ними связь. Мы хотели 7-го числа с комбатом пробиться к ним, но поняли, что лучше их выводить в нашу сторону. <…> К вечеру командир принял решение, что нужно ту группу выводить окольными путями ближе к нам. И 9-го они с боем дошли до нас, мы окончательно закрепились в Малой Локне вместе с бойцами 1009-го, и 22-го полков. Плюс рядом был 30-й полк», — рассказал один из бойцов, вышедших из окружения.

ВСУ при этом продолжали давить, но не рисковали подойти к Малой Локне, а обходили населенный пункт. Как сообщил военкор, Отмель взял под свое крыло все подразделения в деревне и организовал круговую оборону.

Сам комбат вмести со своими подчиненными заняли позиции в женской колонии ИК-11. Bild сообщал, что российские военные оказывали ожесточенное сопротивление. Украинские Telegram-каналы утверждали, что в обороне ИК якобы даже принимали участие охранники учреждения и заключенные. Однако бойцы позже сообщили, что на тот момент из колонии уже вывезли всех отбывающих наказание и сотрудников.

«У нас была одна наблюдательная «птичка», и мы не всегда успевали заметить противника до подъезда. Люди, которые стояли в караулах, оповещали, что слышат технику. Мы сразу поворачивались туда, и командир батальона отдавал обдуманные приказы, кому и что делать. 20-го числа приехала «Брэдли» (гусеничная бронированная боевая машина производства США — «Газета.Ru») с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик», — рассказал один из вышедших из окружения военных.

Чтобы не дать бойцам ВСУ закрепиться на этих позициях, Отмель принял решение лично возглавить группу по их уничтожению. Вместе с несколькими военнослужащими он выдвинулся к командно-наблюдательному пункту, поддержку им оказывал еще один штурмовой отряд.

В ходе боя комбат быть ранен. Группу эвакуации обстреляли из минометов, а потом с помощью FPV-дрона. Отмель погиб.

24 августа, как писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ проломили бронетехникой ограждение внешнего периметра колонии. 25 августа бойцы батальона, попавшего в окружение, смогли под прикрытием подразделений, прибывших на подкрепление, выйти в тыл.

Миноброны РФ сообщало об отражении атак в Малой Локне, начиная с 10 августа. 27 августа в ведомстве подтвердили, что военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт, заняв оборону в здании исправительной колонии №11.

«Заранее эвакуировав гражданский персонал и заключенных, защитники превратили учреждение в настоящую крепость, заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий. Военнослужащие возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортеров и около сотни боевиков», — отметили в Минобороны.

О смерти комбата еще 26 августа сообщил блогер Юрий Подоляка. Он назвал оборону колонии «таким себе мини-Брестом».

«Сегодня пришло время, чтобы страна узнала имена героев, которые прикрыли в самые трудные дни вторжения центральные районы Курской области (включая Курчатов и Курскую АЭС), превратив исправительную колонию в Малой Локне в неприступную крепость. <…> И особый поклон комбату 9-го полка (позывной Отмель), который руководил обороной колонии в самую трудную первую неделю боев, и который пал в бою смертью храбрых 20 августа», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Как отметил Коц, Отмель окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища. На момент начала специальной военной операции на Украине он уже уволился из армии, однако не смог остаться в стороне. Пришел в военкомат и добился, чтобы его мобилизовали. Отмель возглавил батальон 9-й мотострелкового полка и вместе с ним выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области.