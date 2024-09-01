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В Московской области системы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве

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Украинские военные предприняли новую попытку нанести удар по столице РФ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в небе над Московской областью. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбили еще один [БПЛА] в Раменском городском округе», — говорится в заявлении.

В результате количество ликвидированных в столичном регионе дронов ВСУ увеличилось до десяти.

Утром 1 сентября в небе над Раменским городским округом уничтожили сразу два украинских беспилотника. По словам Собянина, дроны летели в сторону Москвы.

До этого еще два летательных аппарата перехватили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и города Раменское. Как отметил мэр российской столицы, после атаки никаких угроз для работы предприятия зафиксировано не было.

Ночью в Московской области нейтрализовали пять дронов ВСУ. В том числе два из них сбили в Ленинском городском округе и около города Одинцово.

Ранее в Тверской области уничтожили пять украинских БПЛА.

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