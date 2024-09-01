Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

Отец одного из новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — 27-летнего Хусейна Хамидова — за год до трагедии переехал в Москву из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владелицу квартиры, которую он арендовал.

По ее словам, Расул Хамидов снимал однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка. Он проживал там полгода и весной 2023 года сообщил, что переезжает в Москву, после чего съехал. Владелица отметила, что Хамидов всегда исправно платил за аренду и оставил квартиру в хорошем состоянии. При этом самого Хусейна Хамидова владелица квартиры не видела.

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В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».