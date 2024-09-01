В Подмосковье отчим три года насиловал падчерицу в лесу

Жителя Подмосковья подозревают в многолетнем насилии над падчерицей, девочка три года не решалась рассказать о его домогательствах. Об этом сообщает mk.ru.

О преступлениях против половой неприкосновенности ребенка стало известно 30 августа, в правоохранительные органы обратилась мать с 14-летней дочерью. Девочка рассказала, что в течение трех лет ее домогался отчим.

Во время прогулок 50-летний мужчина уводил падчерицу в лес и насиловал. Подозреваемый задержан, он отрицает свою вину, по данному факту проводится проверка.

До этого сообщалось, что жительница Воскресенска стала фигуранткой уголовного дела за сокрытие информации о преступлениях против половой неприкосновенности ее несовершеннолетней дочери, девочку насиловал отчим. Сожитель россиянки с 2018 по 2023 год домогался и насиловал падчерицу, на момент совершения первого преступления ребенку было семь лет. Когда о произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов, женщина заступилась за сожителя и избила дочь. В отношении матери возбуждено уголовное дело, ее сожитель также стал фигурантом дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Ранее в Кузбассе мужчина надругался над двумя малолетними сестрами.