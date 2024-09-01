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В России увеличили выплату за сверхурочную работу

Выплаты за сверхурочную работу в России стали рассчитывать по-новому

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Depositphotos

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который внес внес изменения в статью 152 ТК РФ, регламентирующую порядок оплаты сверхурочных работ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в целях увеличения заработка сотрудников, которым приходится работать сверхурочно. Теперь при расчете оплаты труда гражданам за сверхурочную работу, будут учитываться компенсационные и стимулирующие выплаты.

Первые два часа переработок будут оплачиваться в полуторном размере, дальнейшие часы — в двойном.

До этого эксперты сервиса SuperJob предостерегли россиян от работ в компаниях с серой зарплатой. Они рискуют остаться с маленькой пенсией, сообщили представители сервиса.

Если сотрудника не устраивает получать деньги в конверте, он может обратиться к работодателю с просьбой о переводе на белую зарплату. В случае отказа работник имеет право обратиться в налоговую, инспекцию труда или в суд, сообщили эксперты.

Ранее эксперт оценила, кто из россиян на удаленке получит прибавку к зарплате.

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