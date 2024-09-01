За ночь почти 30 беспилотников ВСУ пытались атаковать Брянскую область

За ночь в Брянской области перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Этим же утром три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Глава городского округа Михаил Шувалов сообщил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет. Перебоев с электричеством также не наблюдается.

Также в Воронежской области за ночь сбили больше десяти дронов ВСУ. При этом в регионе готовятся к новым атакам беспилотников. По словам губернатора региона Александра Гусева, в одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы.

В ночь на 1 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях, направлявшихся к Белгороду. В результате атак в городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, также загорелись три автомобиля.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.