Мужчина, на которого упало дерево в Петербурге, скончался

Мужчина, на которого упало дерево на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, скончался. Об этом сообщает издание «78.ru» со ссылкой на источник.

Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти не смогли.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал проверку по факту произошедшего.

Об инциденте стало известно 31 августа. По свидетельству очевидца, дерево упало на мужчину, который сидел за столиком уличного кафе и ел. Также отмечалось, что в городе в тот момент был сильный ветер.

До этого сообщалось, что в Таврическом районе Омской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней. Инцидент произошел в селе Сосновское возле стадиона, на 16-летнюю девушку упало поваленное ветром дерево. Школьница получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Омский следком начал доследственную проверку.

Ранее упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье.