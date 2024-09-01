В РФ запустят новый этап тестирования операций с цифровыми рублями

Новый этап тестирования операций с цифровыми рублями начнется 1 сентября 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, с этого дня общее количество участников пилотного проекта увеличится в несколько раз. К текущему моменту к тестированию присоединились около 22 компаний и 600 физических лиц, при этом после расширения параметров использования цифровых рублей к нему смогут подключиться до 1,2 тыс. фирм и девяти тыс. человек.

В материале уточняется, что пока операции с данной валютой смогут осуществлять клиенты 12 банков. Речь идет о финансовых организациях, участвующих в пилотном проекте с августа прошлого года.

Тем не менее ожидается, что в будущем число присоединившихся к тестированию банков будет расти.

На новом этапе тестирования у участников появится возможность переводить средства между компаниями, а также оплачивать товары цифровыми рублями при помощи динамического QR-кода. До этого список доступных пользователям операций ограничивался открытием и закрытием цифровых кошельков, пополнением счетов, переводами между физическими лицами и осуществлением автоматических платежей.

Ранее в Центральном банке РФ назвали примерные сроки массового внедрения в стране цифровых рублей.