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Байден рассказал о прогрессе в переговорах по сектору Газа

Байден: участники консультаций по Газе достигли принципиальных договоренностей

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Leah Millis/Reuters

Участники международных консультаций по прекращению боевых действий в секторе Газа и освобождению израильтян, взятых в заложники палестинским движением ХАМАС, достигли принципиальных договоренностей. Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По словам американского лидера, в ходе переговоров стороны дали понять, что согласны с принципами соглашения о прекращении огня. На этом фоне хозяин Белого дома отметил, что по-прежнему оптимистично относится к перспективам подписания договора.

«Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения», — подчеркнул он.

26 августа газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа не дал результатов. Речь идет о встрече, которая состоялась в Каире.

Как сказал источник издания, беседа была «конструктивной» и проводилась с целью достижения окончательного соглашения. Он добавил, что стороны планируют в ближайшие дни продолжить переговорный процесс через рабочие группы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорил с переговорщиками от страны из-за уступок ХАМАС.

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